Заместитель координатора Санкт-Петербургского регионального отделения ЛДПР Евгений Ененков вместе с активом Красносельского местного отделения партии посетил военнослужащих, проходящих лечение и восстановление в Александровской больнице.



Бойцам передали подарки, поблагодарили их за мужество и самоотверженность, выразили слова поддержки. Во время встречи участники пообщались с военнослужащими, которым предстоит пройти путь восстановления после ранений.



В Александровской больнице проходят лечение защитники из разных регионов России. Как отметил Евгений Ененков, помощь и внимание не должны зависеть от места, откуда приехал военнослужащий.



«Поддержка бойцов не заканчивается на словах благодарности. Тем, кто защищает страну, важно чувствовать, что о них помнят и готовы быть рядом. Наша задача - проявлять заботу не только на словах, но и в конкретных делах», — подчеркнул Евгений Ененков.



Работа с военнослужащими и их поддержка остаются важным направлением общественной деятельности ЛДПР.