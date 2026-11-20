Руководитель Молодёжной организации ЛДПР в Санкт-Петербурге Мария Гущина провела встречу со студенческим сообществом. Участники обсудили вопросы законотворчества, доступности психологической помощи в России, защиты женщин и перспективы совместных проектов.



Отдельное внимание уделили тому, как молодёжь может участвовать в общественной и законодательной работе. Студенты представили свои идеи и предложения, затронули проблемы, требующие дополнительного обсуждения.



По словам Марии Гущиной, такие встречи позволяют не только обмениваться мнениями, но и выявлять инициативы, которые могут получить дальнейшее развитие.



«Важно, чтобы у молодых людей была возможность не просто говорить о волнующих их проблемах, а предлагать конкретные решения и участвовать в их реализации. У студентов много содержательных идей, и наша задача — помочь им найти практическое применение», — отметила Мария Гущина.



Стороны также обсудили планы будущих совместных мероприятий. Работа с молодёжью и вовлечение студентов в общественную деятельность остаются одним из направлений работы Молодёжной организации ЛДПР в Санкт-Петербурге.