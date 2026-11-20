В Санкт-Петербурге продолжают ужесточать требования к работе курьерских служб. За последний год в городе ограничили скорость передвижения курьеров на тротуарах до 10 км/ч, ввели обязательные идентификационные номера и запретили иностранным гражданам, работающим по патентам, трудоустраиваться в такси и курьерские службы.



Теперь в Законодательном Собрании Петербурга обсуждают введение обязательной проверки знаний правил дорожного движения для курьеров. По имеющимся оценкам, в городе работают порядка 50–60 тысяч человек в этой сфере, и соблюдение правил остаётся актуальной проблемой.



Заместитель координатора Санкт-Петербургского регионального отделения ЛДПР по идеологической работе Александр Устименко считает, что дальнейшее регулирование должно предусматривать не только требования к самим курьерам, но и ответственность компаний, допускающих их к работе.



Подобная практика уже применяется в Москве: курьеры должны успешно пройти тестирование на знание ПДД, чтобы получить допуск к выполнению заказов.



ЛДПР последовательно выступает за повышение безопасности на дорогах. В частности, лидер партии Леонид Слуцкий предложил ввести обязательный практический экзамен для иностранных водителей, планирующих работать в такси.



«Безопасность на улицах зависит от соблюдения правил всеми участниками движения. Но нельзя перекладывать всю ответственность исключительно на курьеров. Сервисы доставки должны обеспечивать подготовку сотрудников, проверять их знания и следить за соблюдением установленных требований. Задача регулирования - не создавать препятствия для работы, а предотвращать ситуации, которые угрожают пешеходам и другим участникам движения», — подчеркнул Александр Устименко.