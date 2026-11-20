Низкие выплаты, необходимость совмещать учёбу с работой и неудовлетворительные условия проживания — с этими проблемами сталкиваются студенты петербургских вузов. Вопросы обсудили на встрече с депутатом муниципального образования Новоизмайловское Викторией Матвиенко.



Одна из главных тем — размер стипендии. Минимальная государственная академическая стипендия в вузах составляет 2 296 рублей в месяц. При таких выплатах студентам приходится искать дополнительный заработок, что сокращает время на подготовку к занятиям и полноценное освоение профессии.



Не менее остро стоит вопрос условий проживания в общежитиях. По мнению депутата, качество студенческой инфраструктуры должно соответствовать потребностям молодых людей и обеспечивать нормальные условия для учёбы и отдыха.



ЛДПР за повышение стипендий до уровня МРОТ и введение единых стандартов качества студенческих общежитий. Виктория Матвиенко подчеркнула важность прямого диалога со студентами: их обращения и предложения должны учитываться при обсуждении мер поддержки молодёжи.



«Студенческие годы должны быть временем получения знаний и профессионального становления, а не постоянного выбора между учёбой и заработком на жизнь», — отметила Виктория Матвиенко.