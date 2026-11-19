Промышленность и реализация масштабных инфраструктурных проектов во многом обеспечивают устойчивость экономики Петербурга и позволяют городу формировать бюджет развития. Об этом 19 ноября заявил губернатор Александр Беглов в ходе ежегодной прямой линии с петербуржцами.

«Семь лет назад мы сделали ставку на развитие передовой промышленности. И сегодня видим результат. Успехи наших предприятий неоднократно отмечал Президент России Владимир Путин», — подчеркнул Александр Беглов.

За девять месяцев 2026 года индекс промышленного производства в Петербурге составил 102,2% при среднероссийском показателе в 100,2%. С начала года в Северной столице открыли 13 новых высокотехнологичных предприятий.

В полную силу заработали все четыре площадки автомобильного кластера. Продолжается строительство современных гражданских судов, развивается роботизация производства. Благодаря запуску завода по выпуску промышленных роботов Петербург, по словам губернатора, занимает первое место в стране по количеству роботов на предприятиях.

Кроме того, Северная столица впервые вошла в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, а особая экономическая зона Петербурга признана одной из лучших в России.

Положительная динамика экономики отражается и на бюджетных показателях. В 2027 году доходы городской казны превысят 1,5 трлн рублей, а к 2029 году увеличатся втрое по сравнению с 2018-м. При этом 97% доходов составляют собственные поступления города.

«Крупные инфраструктурные проекты становятся реальным вкладом в бюджет развития. Многие мегапроекты в ближайшие три года выйдут на завершающий этап», — отметил Александр Беглов.

Так, строительство Большого Смоленского моста идёт с опережением графика. Открыть рабочее движение по нему планируется в 2027 году. Одновременно на всём протяжении трассы ведётся строительство Широтной магистрали скоростного движения. В июне началось возведение нового разводного моста через Неву, который станет её частью.

Петербург также готовится к запуску высокоскоростной железнодорожной магистрали до Москвы. В Горской началось создание инженерной инфраструктуры будущего всесезонного морского курорта «Санкт-Петербург Марина».

Новые точки экономического роста формируются и на юге города. Первую очередь технологической долины «ИТМО-Хайпарк» планируется запустить в 2028 году. В Пушкинском районе также создаётся «Невская дельта» Санкт-Петербургского государственного и Морского университетов.

В ближайшие недели ожидается открытие второго этапа скоростной трамвайной линии Купчино — Шушары — Славянка. В 2027 году планируется запустить движение по Южной широтной магистрали и Цимбалинскому путепроводу.

«Город сам зарабатывает практически все свои деньги. И это позволяет нам продолжать развитие. Именно наше единство делает Петербург сильным. Помогает нам двигаться вперед, даже когда обстоятельства складываются непросто. Я хочу искренне поблагодарить всех ленинградцев-петербуржцев. За ваш труд. За участие в жизни города. За доверие. И за требовательность к нашей работе», — добавил Александр Беглов.