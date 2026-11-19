Предложение вернуть Санкт-Петербургу название Ленинград вызвало дискуссию о сохранении исторической памяти и приоритетах городской политики. С такой инициативой выступила депутат Государственной думы от КПРФ Анжелика Глазкова, заявив, что переименование не потребует расходов федерального бюджета.



Заместитель координатора Санкт-Петербургского регионального отделения ЛДПР по идеологической работе Александр Устименко раскритиковал эту идею, указав на возможные организационные и финансовые последствия для города, бизнеса и учреждений.



История названия Петербурга насчитывает более трёх столетий. Основанный Петром I город в 1914 году стал Петроградом, а в 1924 году получил название Ленинград. В 1991 году по итогам городского референдума Санкт-Петербургу вернули историческое имя: за это решение проголосовали 54,86% участников голосования.



По мнению Александра Устименко, повторное переименование фактически означало бы пересмотр выбора, сделанного самими жителями. При этом историческое значение Ленинграда, подвиг защитников блокадного города и память о Великой Отечественной войне не зависят от современного названия Северной столицы.



«Ленинград навсегда останется символом мужества и стойкости нашего народа. Но сохранение исторической памяти не требует отказа от названия, которое горожане выбрали на референдуме. Уважать прошлое — значит помнить его, а не бесконечно менять официальные названия», — подчеркнул Александр Устименко.



Депутат также обратил внимание на то, что Петербург сталкивается с конкретными проблемами в сфере ЖКХ, общественного транспорта и доступности жилья. По его мнению, именно эти вопросы должны находиться в приоритете у представителей власти.



«Горожанам нужны решения, которые меняют жизнь к лучшему: надёжная коммунальная инфраструктура, удобный транспорт и доступное жильё. Исторические дискуссии не должны подменять работу над повседневными проблемами Петербурга», — заявил Устименко.