Правительство России одобрило Санкт-Петербургу льготный лизинг на приобретение 200 новых трамваев. Сегодня в городе нуждаются в замене 145 устаревших высокопольных вагонов, возраст которых составляет от 27 до 41 года, сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков на стратегической сессии форума «Транспорт России».

В ходе выступления Кирилл Поляков представил опыт Северной столицы по модернизации общественного транспорта. По его словам, одним из факторов, определивших стратегию развития отрасли, стала пандемия коронавируса, которая показала уязвимость рынка частных перевозок в кризисных условиях.

«Мы сделали вывод: основную сеть нужно держать в государственных руках, а подвозящую сеть можно отдать частным перевозчикам. Такой подход позволил нам системно модернизировать транспортный комплекс», — отметил вице-губернатор.

Согласно поручению президента России, к 2030 году доля подвижного состава общественного транспорта в нормативном состоянии в регионах должна достичь 85%. Петербург уже опережает этот показатель — сегодня он составляет 97,8%.

Автобусный парк Северной столицы полностью соответствует нормативным требованиям. За последние три года город получил 946 новых автобусов, а средний возраст техники снизился до четырёх лет.

Особое внимание уделяется экологичности общественного транспорта. Сейчас на городских маршрутах работают почти 3 тысячи автобусов на газомоторном топливе и 140 электробусов с длительной ночной зарядкой.

Троллейбусный парк Петербурга также на 100% соответствует нормативным требованиям. За три года город получил более 140 новых троллейбусов, благодаря чему средний возраст подвижного состава удалось сократить втрое — до пяти лет.

Следующим важным направлением модернизации транспортного комплекса станет дальнейшее обновление трамвайного парка. Сейчас в Петербурге курсируют 717 трамваев, из которых 80% находятся в нормативном состоянии. Приобретение 200 новых вагонов в рамках программы льготного лизинга позволит заменить оставшиеся устаревшие высокопольные трамваи.