В Санкт-Петербурге рассматривают перспективы поставок новых автобусов и электробусов китайской компании Yutong. Представители производителя провели переговоры с руководством городского комитета по транспорту и представили современные модели пассажирской техники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Встреча прошла под председательством главы комитета по транспорту Дениса Минкина. В обсуждении также приняли участие генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин, директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Виталий Войнов и советник директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Сергей Китаев.

Китайская делегация представила городской электробус и рассказала о применяемых технологиях безопасности. Особое внимание уделили защите тяговых аккумуляторов и высоковольтных компонентов, а также многоступенчатой системе контроля качества на производстве.

Техника Yutong уже используется в Петербурге. С 2023 года в городе эксплуатируются электробус с ночной зарядкой и туристические автобусы китайского производителя. Накопленный опыт позволяет оценивать особенности их работы в условиях городской транспортной системы.

В свою очередь, Денис Минкин рассказал представителям компании о развитии электротранспорта в Северной столице. Одним из ключевых направлений стало внедрение троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ), способных передвигаться как от контактной сети, так и без подключения к ней.

«ТУАХи у нас имеют запас автономного хода около 30 километров, и этого хватает, чтобы ехать в новых районах без подключения к контактной сети — автономно. Другими словами, это тот же электробус, который заряжается в движении», — пояснил Денис Минкин.

По словам председателя Комитета по транспорту, такой подход позволяет использовать существующую контактную инфраструктуру и одновременно расширять маршрутную сеть без строительства новых проводных линий. При движении под контактной сетью электроэнергия расходуется не только на движение, но и на зарядку аккумуляторов, поэтому транспорту не требуется отдельное время для подзарядки в депо или на конечных остановках.

Сегодня Петербург располагает крупнейшей в России маршрутной сетью троллейбусов с увеличенным автономным ходом. В городе действуют 18 таких маршрутов, которые обслуживают 320 современных машин.

В комитете по транспорту подчеркнули, что Петербург продолжает развивать экологичный общественный транспорт и заинтересован в обновлении парка современными моделями, в том числе гибридной техникой.

После переговоров представители Yutong также планируют посетить парки «Пассажиравтотранса» и «Горэлектротранса», чтобы ознакомиться с организацией перевозок, особенностями эксплуатации техники и транспортной инфраструктурой города.