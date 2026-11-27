В Санкт-Петербурге определили лучшего контролёра-ревизора общественного транспорта по итогам 2026 года. Победительницей конкурса профессионального мастерства стала Татьяна Михайлова, сотрудница СПб ГКУ «Организатор перевозок». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

За звание лучшего специалиста боролись 35 контролёров-ревизоров. Участникам предстояло продемонстрировать не только знание профессиональных инструкций и нормативных документов, но и умение действовать в различных ситуациях, возникающих при работе с пассажирами.

Конкурс проходил в несколько этапов. Сначала специалисты выполняли тестовые задания на знание нормативных актов и должностных инструкций. В финале участники разбирали перед конкурсной комиссией практические ситуации, с которыми контролёры сталкиваются во время проверок на маршрутах общественного транспорта.

По результатам испытаний первое место заняла Татьяна Михайлова, работающая в секторе взаимодействия и реагирования. Победительнице вручили почётный нагрудный знак.

Второе место досталось Анастасии Новоструевой, а третье занял Александр Филиппов.

В «Организаторе перевозок» подчеркнули, что работа контролёра-ревизора требует не только знания правил проезда и действующего законодательства, но и внимательности, выдержки и умения корректно общаться с пассажирами.

Конкурс профессионального мастерства позволил оценить подготовку сотрудников и отметить специалистов, показавших лучшие результаты в выполнении служебных задач.