Вандалы изрисовали особняк Е.И. Брусовой — М.Э. Бонштедта на 5-й линии Васильевского острова, 32. На повреждение исторического здания обратил внимание неравнодушный горожанин, который сообщил о разрисованных водосточных трубах в Государственную административно-техническую инспекцию, со ссылкой на ГАТИ сообщает «Петербургский дневник».

Как отметили в ГАТИ, этот особняк — «один из тех уголков Петербурга, где история чувствуется особенно остро. Здание построено в стиле поздней эклектики в 1898 — 1899 годах и до сих пор сохраняет атмосферу дореволюционного Петербурга благодаря статусу объекта культурного наследия. Такие адреса делают наш город живым учебником истории, и потому любые их повреждения петербуржцы воспринимают как личную боль».

Инспектор ведомства связался с ответственным за содержание дома, и тот устранил замечания жителя: надписи оперативно закрасили.

К слову, в Петербурге за девять месяцев очистили от граффити 16 тыс. остановок. С января по сентябрь специалисты также заменили защитный пластик и элементы крепления на 899 единицах оборудования. Ещё на 160 объектах потребовалась замена стёкол.