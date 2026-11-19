Протечки, запущенные подъезды и отсутствие должного ухода за общим имуществом — с такими проблемами столкнулись жители дома № 29 на шоссе Революции в Санкт-Петербурге. На состояние здания обратил внимание заместитель координатора Красногвардейского местного отделения ЛДПР Вячеслав Грицких, который посетил адрес и пообщался с жильцами.



Во время осмотра подтвердились жалобы жителей: дом нуждается в надлежащем обслуживании и ремонте. Отдельный вопрос — капитальный ремонт, которого, по словам жильцов, давно не было.



Вячеслав Грицких подчеркнул, что управляющая организация обязана обеспечивать качественное содержание дома в рамках своих обязательств. Регулярная оплата жилищно-коммунальных услуг должна сопровождаться реальной работой, а не оставаться формальностью.



«Если жители исправно платят за содержание дома, они вправе рассчитывать на безопасные условия проживания, ухоженные подъезды и своевременное устранение неисправностей. Люди не должны годами жить с протечками и наблюдать, как разрушается их дом. За каждую оплачиваемую услугу должна быть ответственность», — заявил Вячеслав Грицких.



Представитель ЛДПР намерен добиваться внимания к проблемам дома и конкретных решений по их устранению. Главная задача — добиться надлежащего содержания общего имущества и не допустить, чтобы обращения жильцов остались без ответа.