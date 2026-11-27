В Петербурге открыли движение на Западном скоростном диаметре. Утром 27 ноября движение на части ЗСД было перекрыто.

Согласно данным «Яндекс.Карт», непродолжительное время закрытым оставался участок магистрали с 8-го по 21-й километр, проходящий через Васильевский остров. Причины перекрытий неизвестны.

Сейчас этот участок открыт, но окрашен в багровый цвет — на нём зафиксированы целых три ДТП.

Закрытым продолжает оставаться Ладожский мост.

Напомним, ранним утром 27 ноября его перекрывали для работы мобильных огневых групп — с трёх утра 27 ноября Ленобласть отражала удар вражеских БПЛА. К 8 утра над регионом было сбито 45 дронов, беспилотную опасность объявляли и в Петербурге. Подробнее — в материале spb.aif.ru.