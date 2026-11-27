5 декабря в 18:00 на сцене «Колизей — Арены» (Невский проспект, 100) состоится показ балета «Щелкунчик» на гениальную музыку П. И. Чайковского.

Всем известная сказка о трогательной девочке Маше, храброй деревянной игрушке и злом короле Мышей будет рассказана языком классического танца. Добрый сказочник Дроссельмейер, умеющий оживлять кукол, покажет волшебную историю, наполнит её чудесами и перенесёт детей и взрослых в мир изумительных грёз.

Либретто — Мариуса Петипа по сказке Э. Гофмана в редакции Елизаветы Меньшиковой.

Хореография — Елизавета Меньшикова.

Художники-постановщики — Елизавета Меньшикова, Павел Ёлкин.

Театр-постановщик — Санкт-Петербургский театр балета им. П. И. Чайковского.

6+