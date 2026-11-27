Вице-губернатор Санкт-Петербурга и председатель совета директоров киностудии «Ленфильм» Борис Пиотровский сообщил о том, что она вышла на самоокупаемость.

Он добавил также, журналисты сильно преувеличили данные о финансовом положении предприятия.

Вице-губернатор подчеркнул, что киностудия уже стала безубыточной. А погашение задолженностей, по его словам, позволит киностудии участвовать в конкурсах и получать государственные субсидии, в том числе от Фонда кино и Президентского фонда культурных инициатив.

«На самом деле "Ленфильм" — это киностудия, которая работает и работала, и, закрывая долги, мы, собственно говоря, выводим "Ленфильм" на систему самообеспечения уже сейчас. То есть так, как она сегодня работает, она может существовать абсолютно без дополнительного финансирования, покрыв долги», — отметил Пиотровский в беседе с РБК.

Напомним, в минувшем феврале губернатор Александр Беглов объявил о переходе предприятия в собственность города. Указ о передаче Петербургу 100% акций «Ленфильма», принадлежавших Росимуществу, президент Владимир Путин подписал в декабре 2025 года.

Этим летом председатель городского комитета по культуре Фёдор Болтин сообщал, что «Ленфильм» планирует начать расчеты с кредиторами осенью. Общий объём задолженности он оценил примерно в 300 млн руб. В июле киностудию возглавил бывший директор департамента кинематографии Минкультуры Дмитрий Давиденко.