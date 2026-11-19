В грядущие выходные в Петербурге стартует семейный фестиваль «Код Даля», посвящённый 225-летию писателя, этнографа, автора «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля.

Он откроется 21 ноября и продлится до конца декабря. Центральным событием фестиваля станет 22 ноября — день рождения Даля, вокруг которого выстроена вся программа. Фестиваль представит несколько премьер.

21 ноября в Музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова пройдут экскурсии «Музыкальные салоны», а вечером состоятся лекция Елены Наливаевойи концерт «Пушкин и Даль. Два гения» ансамбля «Пять углов», где прозвучит музыка Глинки, Бортнянского и Римского-Корсакова.

Фото: Из архива фестиваля «Код Даля».

22 ноября в Шереметевском дворце — Музее музыки — пройдут лекция известного профессора Натальи Брагиной (Москва) «Владимир Даль: личность, словарь и его судьба», а в Белом зале состоится хоровой концерт «Солнце мира». Концертный хор Санкт-Петербурга (Государственный музей «Исаакиевский собор») под управлением заслуженного артиста России Владимира Беглецова представит петербургскую премьеру хора А. А. Алябьева «Солнце мира! Вознесло ты...» на слова В. И. Даля и отрывки из оперы А. Н. Верстовского «Сон наяву, или Чурова долина». В Музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова в этот же день состоится премьера спектакля"Лиса и медведь«по мотивам сказки В. И. Даля детского театра «Город Муз» (режиссёр Вера Каратаева). А вечером 22 ноября покажут литературно-музыкальную композицию «Похождения Христиана Христиановича и его Аршета» с участием народного артиста России Валерия Кухарешина и пианистки Алины Федосеевой. Концерт-спектакль озвучит малоизвестную повесть В.И. Даля, а также впервые представит отрывки из незаконченной оперы А. К. Лядова «Зорюшка», написанной по сюжету пьесы Даля «Ночь на распутье».

В этот же день состоится онлайн-марафон, приуроченный ко дню рождения В.И. Даля. Зрителей ждут подкасты с профессором Н. Г. Брагиной — одним из главных специалистов по творчеству Даля — о его жизни, дружбе с Пушкиным и интересных фактах биографии, а также интерактивный квиз «Говорим как Даль», где можно вспомнить старинные русские слова из его словаря и получить знак отличия на аватарке.

28 ноября в Музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова зрителей ждёт лекция «Владимир Иванович Даль: экспедиция за смыслами» кандидата исторических наук Наталии Беляковой, а завершит вечер вокальный концерт «Любовь и разлука» с заслуженной артисткой России Галиной Сидоренко (меццо-сопрано) и Михаилом Бузиным (фортепиано). 5 декабря там же состоится концерт «Петербургский салон при свечах».

Фото: Из архива фестиваля «Код Даля».

С 12 по 27 декабря в Санкт-Петербурге будет проходить премьера новогоднего спектакля «Девочка Снегурочка» по мотивам сказки В. И. Даля — он приурочен не только к юбилею Даля, но к 150-летию со дня рождения художника Ивана Билибина. Снегурочка предстанет перед зрителями в костюме, стилизованном под знаменитый образ Билибина, а в спектакле прозвучит музыка из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова.

«Для меня „Код Даля“ — это возможность расшифровать для современных семей ту самую генетическую память, которую зашифровал в своих сказках и пословицах великий собиратель русского слова, — рассказала худрук фестиваля Лидия Адэр. — Мы хотим, чтобы зрители узнали, что язык Даля — это не музейный или архивный экспонат. Это живая, дышащая стихия, в которую можно играть и интерпретировать».

С программой фестиваля, который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

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