В субботу, 28 ноября, в Петербурге простятся с актёром Бангисом Счастливым, умершим 23 ноября на 63-м году жизни.

Церемония прощания начнётся в 12:00 в похоронном доме «Память Бесконечна» на Партизанской улице, дом 8А, строение 3. Как сообщили журналистам РИА Новости, звезда сериала «Убойная сила», умер после длительной борьбы с раком желудка – перед смертью ему сделали две операции, но спасти мужчину не удалось. Актёра планируют кремировать.

Бангис Счастливый родился 6 октября 1964 года в Тольятти, его отец был выходцем из Гвинеи, а мать имела русские корни. Во взрослом возрасте он сменил имя на Амара Бангура II. Зрители помнят его по роли Никиты Сидорова в сериале «Улицы разбитых фонарей–2». Он снимался в «Чёрном вороне», «Ниро Вульф и Арчи Гудвин», «Ключи от смерти», а также — вместе с Николаем Караченцовым в социальной драме «Цирк сгорел, и клоуны разбежались».

Бангис снялся и в документальном полнометражном фильме «Счастливый» (2020) режиссёра Ивана Родина. По сюжету он сын влиятельного гвинейца и простой русской женщины, ленинградский хиппи, актёр эпизода, писатель и музыкант.