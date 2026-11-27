11 декабря в 18:00 в Петербурге, в Доме Журналиста (Невский проспект, 70), состоится премьера музыкально-литературного спектакля «Медвежья услуга» по новелле Мастера Андрея Логинова.

Это история о трагической любви, предательстве и борьбе за выживание, где потеряна вера в добро и справедливость. Молодой цыган сталкивается с бездушной жестокостью, что приводит к драматической развязке. Два друга — человек и зверь — остаются вдвоём во всём мире, объединённые огромным желанием выжить. Но судьба играет с их инстинктами злую шутку. Что это — жест дружбы или медвежья услуга? Спектакль расскажет о том, что цена обретения свободы от намертво сковывающих обстоятельств может оказаться слишком высокой.

Режиссёр постановки — руководитель Московского Цыганского Театра Эстрады Граф Домбровский. Старинные русские романсы и завораживающие цыганские мотивы соединяются в единое композиционное полотно, передавая авторский замысел и дух произведения.

Текст читает артист театра и кино, лауреат многих премий Юрий Балтачев.



6+