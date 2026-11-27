Если бы у Петербурга имелась своя медицинская карта, то в строке «диагноз» чаще всего писали бы «хандра». Особенно это актуально зимой, пишут СМИ.

Специально для погодных случаев в медицинской сфере бытует понятие сезонного аффективного расстройства (САР). Как считает психолог Ирина Алекперова, это состояние, при котором у человека имеются сонливость днём, постоянная усталость, раздражительность и трудности с концентрацией, пишет «Вечёрка».

По словам психолога Дмитрия Лигаёва, зимний спад является не слабостью характера, а физиологией. Не стоит корить себя за «лень». При этом нужно относиться к ситуации как к задаче по адаптации. Например, добавить контактов, движения и света.

«Психика заслуживает такой же заботы, как и тело при простуде», — считает специалист.

Если симптомы мешают повседневным дел, то важно насторожиться и отследить продолжительность состояния. Если с приходом весны оно не прошло, то стоит посетить врача.

«Также важно быть осторожными с появлением суицидальных настроений. В таких случаях визит к доктору — первый пункт в списке зимних задач», — предупреждает психолог.