Состояние двух пациентов, которых накануне увезли в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина с подозрением на оспу обезьян, стабильное.

Об этом в учреждении сообщили ТАСС.

Напомним, 26 ноября двух человек госпитализировали в связи со случаями заболевания оспой обезьян и поместили под медицинское наблюдение. Как со ссылкой на пресс-службу межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти пишет Piter.TV, эпидемиологическое расследование продолжается, а ситуация находится на контроле.

«В связи с получением информации о случаях заболевания оспой обезьян специалистами межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий. В ходе эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц. Госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением два человека. Выдано предписание на проведение дезинфекции», — рассказали в ведомстве, уточнив, что для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют выявить вирус в кратчайшие сроки.

Напомним, в середине октября с подозрением на оспу обезьян в городе госпитализировали пятерых человек. Их состояние оценивалось как лёгкой и средней степени тяжести. Спустя две недели пациентов выписали.