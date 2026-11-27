Волосовский райсуд Ленобласти вынес приговор инженеру-строителю одной из фирм по уголовному делу о гибели двух девочек на заброшенном объекте недалеко от деревни Терпилицы. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов региона.

Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности двум лицам из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. 31 мая 2025 года две девочки 2012 года рождения проникли в аварийное заброшенное здание близ деревни Терпилицы и спровоцировали обрушение перекрытия. Получили тяжёлые травмы, скончались на месте.

Момент обрушения перекрытия зафиксировала видеокамера телефона одной из погибших. Подсудимый признал вину. Каждому из троих потерпевших близких погибших он выплатил по 500 тысяч рублей. Кроме того, его работодатель уплатил по миллиону рублей двум близким погибших.

Суд учёл признание мужчиной вины, раскаяние, наличие малолетнего ребёнка и возмещение морального вреда. И назначил ему два года условно с трёхлетним испытательным сроком.

Добавим, приговор в законную силу ещё не вступил. На обжалование у сторон есть 15 суток.