В Бокситогорском районе Ленобласти 40-летнего мужчину задержали за гибель 73-летнего гражданина. Об этом сообщает СКР.

По данным следствия, в одном из домов в деревне Ивановское группа лиц употребляла спиртное. Возник конфликт. И один из собутыльников причинил телесные повреждения другому.

Тело пожилого человека нашли 27 ноября возле этого дома с признаками насильственной смерти. Подозреваемого в причинении вреда здоровью, повлекшего смерть, задержали.

Следствие направило в суд ходатайство о водворении задержанного в СИЗО. Проводятся следственные действия.