Оперативники Санкт-Петербурга задержали группировку из троих распространителей марихуаны. Операция была осуществлена 18 ноября по уголовному делу, возбуждённому ещё в октябре, сообщает МВД.

Поставщиком зелья был 36-летний мужчина. А в качестве сбытчиков выступали судимые ранее граждане возрастом 34 и 32 года.

Дома у поставщика силовики нашли 203 грамма наркотика, электронные весы, а также упаковочный материал. В другой его квартире они обнаружили растущие наркосодержащие растения и оборудование для культивирования. Там изъяли 191 грамм вещества.

В квартирах сбытчиков было найдено 126 граммов наркотика. А также упаковочный материал и электронные весы.

Все три фигуранта задержаны. Силовики выясняют дополнительные эпизоды их преступной деятельности и круг иных лиц участников преступной группы.