В Санкт-Петербурге 41-летний мужчина попался на выращивании наркосодержащих растений и попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает МВД.

Задержали его возле дома № 15 на улице Константина Заслонова. В квартире нашли 18 кустов конопли с корнями, три свёртка общим весом больше пяти килограммов и т.д.

Предварительно полицейские установили, что наркоаграрий выращивал растения для изготовления марихуаны и дальнейшего её сбыта. Сейчас он водворён в ИВС. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также полиция устанавливает круг соучастников криминального бизнеса и каналы сбыта дурмана. Кроме того, задержанный проверяется на дополнительные эпизоды противоправной деятельности.