Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор Арине Л. за диверсию. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

По данным следствия, 18 ноября 2025 года она подожгла базовые станции операторов сотовой связи. В результате компаниям-операторам оказался причинён ущерб.

Женщина заявила в суде, что стала жертвой мошенников. Они убедили её перевести деньги неизвестным, а затем вынудили к совершению противоправных действий. По словам подсудимой, она не осознавала общественной опасности этих действий.

Кроме того, в последнем слове она отметила, что погасила весь причинённый ущерб. А также подчеркнула, что с детства воспитывалась в уважении к Родине, искренне гордится тем, что является гражданкой России, и сама мысль о причинении государству вреда для неё неприемлема. Кроме того, всю сознательную жизнь стремилась приносить обществу пользу.

Обвинение просило для подсудимой 13 лет заключения. Суд назначил 12. Приговор ещё не вступил в силу. Производство по гражданским искам прекращено в связи с возмещением ущерба.