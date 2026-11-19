В ДТП с участием трёх автомобилей во Всеволожском районе 18 ноября погиб 70-летний водитель Subaru. Об этом сообщает ленинградское областное МЧС.

Авария произошла на 15-м километре Мурманского шоссе в районе АЗС «Роснефть». Столкнулись Subaru и Lada Vesta, а также грузовик Suzuki. Грузовик после столкновения съехал в кювет.

К ликвидации последствий ДТП была привлечена дежурная смена 101-й пожарной части «Леноблпожспаса». Спасатели отключили у грузовика аккумуляторную батарею. А до их прибытия очевидцы извлекли водителя грузовика из машины. Медики проводили реанимационные мероприятия.

Напомним, по предварительным данным, водителю Subaru стало плохо за рулём. В результате его машина потеряла управление, что и привело к ДТП.