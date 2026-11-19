В рамках XIX независимого конкурса рынка недвижимости «Доверие потребителя» завершился масштабный этап объездов строящихся и готовых жилых комплексов Петербурга и Ленинградской области.

Анализ экспертных чек-листов показал: современное жилищное строительство окончательно вышло за рамки продажи квадратных метров. Ведущие девелоперы региона делают упор на внимание к деталям, приватность, высокую культуру инженерии и создание целостной среды для семейной жизни.

Эксперты структурировали ключевые преимущества и практики проектов-финалистов по шести генеральным направлениям:

архитектурная выразительность и диалог со средой;

продвинутый ландшафтный дизайн и «зеленые» инновации;

места общего пользования: новый уровень бытового комфорта;

человекоцентричная квартирография, приватность и акустика;

концепция «город в городе» и градостроительный масштаб;

культура стройплощадок и открытость девелоперов.

Зафиксированные в ходе выездов данные легли в основу системного отчёта, который будет представлен на заседании Экспертного совета 1 и 3 декабря, где с презентациями своих проектов выступят девелоперы 24-х жилых комплексов в восьми номинациях.

«Жилые комплексы, вошедшие в финал этого года, наглядно демонстрируют качественный скачок потребительских ожиданий. Покупателю больше недостаточно красивого буклета: во главе угла стоят реальная шумоизоляция, экология двора, отсутствие скученности на этажах и продуманный сценарий каждого дня — от мытья лап собаки после прогулки до безопасной дороги ребенка в школу внутри своего квартала. Проекты-финалисты показали зрелый уровень социальной ответственности перед городом и жителями», — рассказала исполнительный директор оргкомитета конкурса «Доверие потребителя» Валентина Нагиева.