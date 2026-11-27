27 ноября в пресс-центре ТАСС прошла церемония подписания меморандума и соглашений о поддержке проектов, приуроченных к вековому юбилею Ленобласти. Партнеры региона будут реализовывать общественные инициативы, обеспечивать информационное сопровождение праздничных событий, а также примут участие в создании туристических и инфраструктурных проектов.

В церемонии приняли участие:

губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко;

генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов;

генеральный директор «Аргументы и факты на Неве» Алина Клименко;

директор филиала в Санкт-Петербурге «ГПМ Радио» Алексей Лебедев;

генеральный директор «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге Ирина Жеглова;

генеральный директор производственного объединения «Баррикада» Феликс Плескачевский;

коммерческий директор компании «Горбилет» Максим Крымов;

партнёр бренда 5Культ Михаил Цыбин.

Как рассказала генеральный директор «Аргументы и факты на Неве» Алина Клименко, совместный проект правительства региона и «АиФ-Петербург» будет посвящён «трудовому коду» в Ленобласти. «Для меня лично очень волнительно быть сопричастной к столетию Ленинградской области, потому что я и моя семья прописаны и живём в этом регионе», — отметила она.

«В рамках проекта мы будем говорить не только о популяризации трудовых профессий, но и в целом о передаче опыта, традиций, нравственных ценностей, школе наставничества и людях. Ленобласть — действительно уникальный регион, где работают уникальные предприятия и удивительные люди», — сказала Алина Клименко.

Она уточнила, что проект охватит 50 предприятий и продлится весь год. Для журналистов будут организованы пресс-туры на производства.

Кроме того, совместно с Комитетом труда будет выпущено 15 тысяч шевронов с логотипом «100 лет Ленинградской области» — их вручат как молодым специалистам, так и их наставникам.

«Для нас этот проект очень интересен с точки зрения популяризации профессий через честный рассказ о людях. Ленинградцы — стержень нашего юбилея», — подчеркнул Александр Дрозденко.