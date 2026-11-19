Шум от уборочной техники во дворах Петербурга стал поводом для обсуждения в Законодательном Собрании города. Жители жалуются на воздуходувки, которые включают ранним утром или используют в вечерние часы, мешая отдыху горожан.



При этом полностью отказываться от такой техники нет необходимости. Как напомнил Жилищный комитет Санкт-Петербурга, для использования воздуходувок уже установлены временные ограничения: в будние дни — с 10:00 до 18:00, в выходные — с 12:00 до 16:00.



Депутат муниципального образования Шувалово-Озерки Евгений Ененков считает, что проблема заключается не в самой технике, а в соблюдении правил её эксплуатации. На недавнем субботнике в округе он лично убедился, что воздуходувки позволяют значительно ускорить уборку территории.



«Воздуходувки — эффективный инструмент, который помогает быстрее приводить дворы в порядок. Отказываться от удобной техники не нужно, но важно соблюдать установленные временные рамки и учитывать интересы жителей. Чистота во дворах не должна достигаться ценой нарушения покоя горожан», — подчеркнул Евгений Ененков.



По мнению депутата, соблюдение действующих ограничений позволит сохранить эффективность уборки и снизить количество конфликтных ситуаций между жителями и коммунальными службами.