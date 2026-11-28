В Санкт-Петербурге 28 ноября ожидается облачность с прояснениями без существенных осадков. Об этом информирует Северо-Западный гидрометцентр.

Днём температура воздуха будет -1...-3 градуса. 29 ноября возможны мокрый снег и дождь. Ночью ожидается -2...-4 градуса, а днём — 0...+2.

30 ноября в течение суток температура воздуха составит -1...-3 градуса. При этом ночью местами она опустится до -5.

Добавим, на дорогах города возможна гололедица. Специалисты советуют гражданам быть аккуратными на улицах и ходить в зимней обуви, рассчитанной на скользкость.