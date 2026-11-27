В Ленобласти на четыре года раньше выполнили задачу президента России Владимира Путина по обеспеченности жильём на отметке 33 квадратных метра на человека. Об этом написал в соцсетях губернатор Александр Дрозденко.

Сейчас регион держит первое место в России по вводу жилья на одного жителя. На каждого человека в год строят более двух квадратных метров. По оперативным данным, только за десять месяцев 2026 года построили 3,3 млн квадратных метров жилья.

На фоне высоких темпах строительства повышаются требования к качеству жилья. С 1 января установили минимальную для площадь квартир в новых проектах — это 28 квадратных метров. Кроме того, в регионе реализуется 33 проекта комплексного развития территорий — 5,5 млн квадратных метров будущего жилья, 27 школ и 46 детских садов.

«Благодарю вице-премьера Марата Хуснуллина за поддержку региона: в октябре договорились о федеральной поддержке строительства дорог, коммунальных сетей и социальных объектов в рамках КРТ», — отметил Дрозденко.