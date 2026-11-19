Санкт-Петербург в 2026 году направил свыше 20 млн рублей на субсидирование авиарейсов в столицу Абхазии. О развитии транспортного сообщения и других направлениях сотрудничества вице-губернатор Кирилл Поляков рассказал по итогам переговоров с абхазской делегацией.

Встреча состоялась в Невской ратуше. Делегацию Республики Абхазия возглавил председатель партии «Народный фронт Абхазии» Лаша Сакания. Кирилл Поляков от имени губернатора Александра Беглова поприветствовал гостей и подчеркнул важность дальнейшего укрепления партнёрских отношений.

Одной из ключевых тем переговоров стало развитие прямого авиасообщения между Петербургом и Сухумом. По словам вице-губернатора, маршрут уже подтвердил свою востребованность среди пассажиров, а к выполнению рейсов приступил второй авиаперевозчик.

Кроме того, Северная столица продолжает помогать Абхазии в обновлении парка общественного транспорта. Петербург безвозмездно передаёт республике технику, которая завершила эксплуатацию на городских маршрутах, но сохранила рабочий ресурс и пригодна для дальнейшего использования.

Как отметил Кирилл Поляков, сотрудничество Петербурга и Абхазии не ограничивается транспортной отраслью. Совместная работа также ведётся в сферах туризма, образования, здравоохранения и экономики.

«Будем и дальше укреплять наше сотрудничество. Совместная работа охватывает широкий спектр направлений, от транспорта и туризма до образования, здравоохранения и народного хозяйства», — подчеркнул вице-губернатор.