В музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» появился новый экспонат — восстановленная 45-миллиметровая противотанковая пушка «Ленинградка». Орудие, пролежавшее на дне Невы более 80 лет, подняли в 2025 году, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.
Пушка затонула в конце 1941 года в районе Невского пятачка. Такие орудия выпускали непосредственно в блокадном Ленинграде. В условиях военного времени инженеры переоборудовали танковые пушки в полевые противотанковые орудия, получившие название «Ленинградка».
Их использовали для борьбы с немецкими танками на Ленинградском фронте. Часть изготовленных в осаждённом городе пушек также направили на оборону Москвы.
После восстановления историческое орудие передали в постоянную экспозицию музея-заповедника. Церемония прошла под эгидой Совета Федерации при участии Российского исторического общества.
Видеообращение к участникам мероприятия направил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. По видеоконференцсвязи к церемонии присоединились заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв, сенаторы Дмитрий Василенко и Алексей Наумец.
Передачу исторического экспоната приурочили к 85-й годовщине Шлиссельбургских десантов 1941 года, которую отмечают 28 ноября.