В музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» появился новый экспонат — восстановленная 45-миллиметровая противотанковая пушка «Ленинградка». Орудие, пролежавшее на дне Невы более 80 лет, подняли в 2025 году, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Пушка затонула в конце 1941 года в районе Невского пятачка. Такие орудия выпускали непосредственно в блокадном Ленинграде. В условиях военного времени инженеры переоборудовали танковые пушки в полевые противотанковые орудия, получившие название «Ленинградка».

Их использовали для борьбы с немецкими танками на Ленинградском фронте. Часть изготовленных в осаждённом городе пушек также направили на оборону Москвы.

После восстановления историческое орудие передали в постоянную экспозицию музея-заповедника. Церемония прошла под эгидой Совета Федерации при участии Российского исторического общества.

Видеообращение к участникам мероприятия направил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. По видеоконференцсвязи к церемонии присоединились заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв, сенаторы Дмитрий Василенко и Алексей Наумец.