Поезд № 007/008 Санкт-Петербург — Керчь задержан из-за атаки на Крымский мост. Об этом сообщает «Гранд Сервис Экспресс».

Также опаздывают два поезда в Керчь, направляющиеся из Москвы. Если задержка превысит четыре часа, то пассажиров обеспечат водой и питанием.

«Если вам нужна помощь в вагоне — просим обращаться к начальнику поезда и проводникам», — цитирует представителей компании «Вечёрка».

Для получения актуальной информации можно звонить по бесплатным номерам 8 800 775-54-53 и 8 800 100-54-53. Напомним, атака на Крымский мост была совершена ночью.