Построенный на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге минный тральщик «Дмитрий Лысов» уже включён в состав Военно-Морского Флота России. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Балтийске состоялась торжественная церемония первого подъёма гвардейского Андреевского флага. Ей предшествовали успешные ходовые заводские и государственные испытания корабля.

Напомним, «Дмитрий Лысов» является одиннадцатым построенный петербургскими корабелами кораблём проекта 12700 «Александрит». Его отличительной особенностью является корпус из монолитного стеклопластика, который изготовлен методом вакуумной инфузии. Эта конструкция обеспечивает меньшую массу, высокую прочность и низкую магнитную заметность судна.

Добавим, тральщик назвали в честь капитан-лейтенанта Дмитрия Лысова, возглавлявшего тральщик Т-120 Северного флота. Он погиб в сентябре 1944 года при выполнении боевой задачи.