В Санкт-Петербурге поставлена точка в споре вокруг пятизвёздочного отеля «Эрмитаж», расположенного в исторической части города. Об этом сообщает ФССП.

Ранее по решению Арбитражного суда здание на улице Правды было передано здание площадью более 11 тысяч квадратных метров, а также три тысячи квадратных метров земельного участка и движимое имущество. Как пишет «Петербургский дневник», утром 17 ноября на объекте начались исполнительные действия. Судебные приставы провели опись имущества в 126 номерах отеля, баре, спа-салоне, ресторане и на кухне. Всего в опись вошло более 2,5 тысячи различных предметов.

А 18 ноября имущество официально передали законному владельцу. Стороны подписали соответствующий акт.

Добавим, ещё в 2023 году суд подтвердил права одной из кредитных организаций на этот отель в счёт погашения крупного долга. Но до сего времени новый собственник не имел возможности управлять объектом, номера продолжали сдавать бывшие хозяева.