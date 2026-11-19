В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пока нет признаков разворота на тёплую погоду. Об этом написал в Telegram-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

По его словам, очередная волна небольшого потепления будет 20 ноября. В городе потеплеет до +4…+5 градусов. Затем, после тёплой ночи на 21 ноября, начнётся похолодание. Температура воздуха приблизится к нулю градусов.

«На следующей неделе в нашем регионе намечается зимняя погода», — сказал Александр Колесов.

Он добавил, что в Санкт-Петербурге будет теплее, чем в целом по области. Но ожидаются мокрый и даже обычный снег, а на дорогах в отдельные ночи возможна гололедица.