В Ленинградской области СКР просит граждан помочь установить личность мужчины, тело которого было найдено 25 июля на берегу Невы в 36 метрах от расположенного в деревне Кузьминка Всеволожского района дома №19. Об этом сообщает ведомство.

Его примерный биологический возраст составляет от 45 до 55 лет. Рост — 171 сантиметр, а телосложение нормальное. Из индивидуальных особенностей — наклонённые и развёрнутые зубы с обеих сторон на нижней челюсти. Они могли быть заметны во время разговора и при улыбке.

Мужчина был одет в синюю футболку, чёрную куртку на молнии, клетчатую рубашку красного, белого и синего цветов, синие джинсы с ремнём и чёрные спортивные брюки. На ногах были белые кеды с перфорацией и с логотипом «Titanic» на подошве.

Также при мужчине находились измерительная рулетка и чёрная сумка. Среди личных вещей имелись лекарства «Валидол», «Нитроминт» и «Парацетамол».

СКР просит всех, узнавших гражданина, позвонить по номеру +7 (911) 308-03-95.