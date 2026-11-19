Суд Центрального района Петербурга постановил заблокировать сайт-«оборотень», с помощью которого продавали билеты на спектакли одного из театров. Поводом стало обращение руководителя государственного учреждения культуры в прокуратуру, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что продажа билетов шла в том числе и на этом сайте, не имеющем отношения к театру. При этом цены были завышены, а приобретение билетов через этот ресурс не гарантировало получения услуг.

Суд постановил признать размещенную на сайте информацию запрещённой к распространению в России. После вступления решения в силу Роскомнадзор должен будет включить сайт в единый реестр сетевых адресов, содержащих запрещённую информацию.