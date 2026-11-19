22 ноября в ТРК в «Гранд Каньон» в Петербурге пройдёт большой семейный праздник. Об этом сообщают организаторы.

Мероприятие приурочено к 15-летию расположенного в комплексе пространства для детей «Дивный город». По случаю юбилея там подготовили праздничную программу для детей и их родителей. Организаторы хотят провести день вместе с главными гостями «Дивного города» — семьями, для которых это пространство создаётся на протяжении многих лет.

«Дивный город» объединяет творчество, обучение, развлечения и семейный досуг. Ребёнок имеет возможность попробовать себя в различных профессиях, познакомиться с миром технологий и науки, а также посещать театральные постановки, заниматься творчеством и находить новые увлечения. В основе идеи проекта находится создание среды, в которой детская любознательность получает простор для своего развития, а совместный досуг становится важной составляющей семейной жизни.

Открытие юбилейной программы намечено на 15.00. Гостей ожидают подводные приключения с Русалочкой и Урсулой и шоу мыльных пузырей. Дети вместе со сказочными персонажами смогут отправиться в путешествие по океану и раскрыть его тайны.

Любители современных технологий смогут посетить активности от «Лиги роботов» и познакомиться там поближе с миром робототехники. Кроме того, запланирована анимационная программа с танцами, играми и встречами с любимыми героями.

Для любителей создавать что-либо своими руками пройдут интерактивы и мастер-классы. Их участники смогут сделать памятные сувениры. Дополнит праздничное настроение сладкое угощение в виде горячих булочек Cinnabon.

Когда: 22 ноября 2026 года, начало в 15:00.

Напомним, пространство «Дивный город» ТРК «Гранд Каньон» расположено на проспекте Энгельса, 154.