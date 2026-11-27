В Санкт-Петербурге с 5 декабря понизится стоимость проезда по Западному скоростному диаметру. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Сезонное снижение тарифов предназначено для легковых машин, оснащённых транспондером. Оно коснется 24 направлений магистрали.

На 50% и более станет дешевле проезд в обоих направлениях на нескольких ключевых участках между южным выездом с КАД, Благодатной улицей и набережной реки Екатерингофки, пишет Piter.tv. А также между Шкиперским протоком, набережной Макарова и Шуваловским проспектом, Богатырским и Шуваловским проспектами и северным участком КАД.

На других направлениях проезд подешевеет не менее чем на 30%. Это касается, в частности, участков между набережной реки Екатерингофки и Богатырским проспектом и отрезков между Шуваловским проспектом и Новым шоссе и Белоострова.

Тарифы для микроавтобусов и небольших грузовых автомобилей понижаться не будут. А для грузовиков и трёхосных автобусов они и вовсе повысятся.