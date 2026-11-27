В России стартовал сбор вопросов для программы «Итоги года с Владимиром Путиным — 2026». Все каналы приёма обращений открылись в полночь 27 ноября. В работе объединённой редакции вновь участвуют представители Народного фронта, которые помогают обрабатывать обращения граждан и контролируют решение поступивших вопросов.

Накануне в Москве представили колл-центр программы. В его работе задействованы активисты «Молодёжки Народного фронта» из разных регионов, ветераны СВО и участники волонтёрских объединений.

Как рассказал руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, задача общественников заключается не только в передаче вопросов ответственным ведомствам, но и в проверке результатов их рассмотрения.

«Мы не просто передаём обращения граждан в ответственные ведомства, а проверяем, удалось ли действительно решить проблему и доволен ли человек результатом», — подчеркнул Михаил Кузнецов.

В прошлом году на Прямую линию поступило более 3,2 миллиона обращений — рекордное количество за всю историю программы. К настоящему времени рассмотрен 81% вопросов, треть из них решена положительно. Удовлетворённость заявителей результатами выросла с 46 до 50%. Чаще всего россияне обращались по вопросам социальной защиты, здравоохранения, работы органов власти и состояния дорог.

В обработке сообщений вновь задействуют искусственный интеллект. Нейросеть «ГигаЧат» поможет систематизировать поступающие вопросы, а ИИ-оператор сможет самостоятельно принимать звонки и уточнять информацию у заявителей.

По данным Народного фронта, работа с обращениями прошлых лет позволила принять ряд системных решений. В частности, более 40 тысяч многодетных семей получили единое пособие, а для 1,5 миллиона работающих родителей предусмотрели семейную выплату с пересчётом НДФЛ по ставке 6%. Кроме того, расширены возможности записи к врачам через «Госуслуги».

Направить обращение на Прямую линию Владимира Путина можно несколькими способами: по бесплатному телефону 8-800-200-40-40, через СМС на номер 0-40-40, на официальном сайте, в мобильном приложении «Москва-Путину», через группы программы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в мессенджере MAX.

В Народном фронте подчеркнули, что продолжат контролировать рассмотрение вопросов граждан и после завершения программы.