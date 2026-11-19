По итогам дополнительных выборов в Муниципальный Совет МО Новоизмайловское депутатом по многомандатному избирательному округу № 140 избрана представительница ЛДПР Виктория Матвиенко. Она получила поддержку 44,29% избирателей, став самым молодым депутатом города федерального значения — Санкт-Петербурга.



Для Виктории Матвиенко избрание означает переход к непосредственной работе с обращениями жителей и решению вопросов местного значения. В центре её внимания — проблемы округа, предложения горожан и поиск конкретных решений, способных улучшить повседневную жизнь людей.



«Для меня избрание депутатом — прежде всего большая ответственность перед жителями. Хочу быть в постоянном контакте с людьми, слышать их предложения и проблемы, работать непосредственно на территории округа. Муниципальной политике нужны новые идеи и свежий взгляд, но главное — конкретная работа и результат, который видят сами жители», — отметила Виктория Матвиенко.



Впереди — встречи с жителями, работа с обращениями и участие в решении вопросов развития МО Новоизмайловское.



Избрание молодого представителя ЛДПР отражает запрос на активную муниципальную работу, в которой главным критерием становятся не обещания, а реальные результаты для жителей.