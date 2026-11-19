В Санкт-Петербурге объёмы продаж препаратов от простуды упали за девять месяцев 2026 года на 6,4 процента. Об этом сообщили журналистам эксперты.

РБК Петербург со ссылкой на данные исследователей DSM Group пишет, что по сравнению с тем же периодом 2025 года продажи сократились на 6,4%, всего было реализовано 2,1 миллиона упаковок. Однако в денежном выражении рынок наоборот возрос, причём на 2,8%, информирует «Петербургский дневник».

Эксперты считают, что одной из причин такого расклада является инфляция. Кроме того, на объёмы продаж могла повлиять сравнительно тёплая осень.

38,6% всех продаж в денежном выражении пришлось на «Терафлю». Также много денег петербуржцы и гости Северной столицы потратили на «Анвимакс» и «Антигриппин».