Пять гроссмейстеров из Ленинградской области завоевали 11 медалей на международных соревнованиях по шашкам в Турции. Турнир объединил более 300 спортсменов из 18 стран. Об успехах представителей региона рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Особенно результативным стало выступление Жанны Саршаевой из Всеволожского района, которая одержала победу в общем зачёте Кубка мира среди женщин. Спортсменка завоевала четыре золотые медали: в классической и молниеносной программах командного чемпионата мира, а также в быстрой и классической программах этапа Кубка мира.

Мажит Саршаев из Всеволожского района и Дамир Рысаев из Гатчинского округа завоевали по две серебряные медали. Михаил Горюнов из Волосовского района стал чемпионом мира среди ветеранов в молниеносной программе и занял второе место в классической. Ещё одну серебряную награду принёс региону Антон Беликов из Всеволожского района, выступивший в финале Кубка мира по обратным шашкам.

По словам Александра Дрозденко, сегодня шашками в Ленинградской области занимаются более пяти тысяч человек в десяти муниципальных образованиях. В регионе развивают спортивные секции и клубы, привлекают детей к занятиям в школах и учреждениях дополнительного образования, формируя резерв для будущих соревнований.

«Поздравляю спортсменов с отличными результатами и благодарю за достойное представление Ленинградской области. Будем и дальше поддерживать этот вид спорта, создавать условия для новых побед и на региональных соревнованиях, и на международной арене», — подчеркнул Александр Дрозденко.