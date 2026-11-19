В сезоне 2026/27 хоккейный клуб СКА впервые с 2003 года остался без телевизионных трансляций на канале «78». Ситуация вызвала вопросы у болельщиков, для которых просмотр матчей любимой команды — важная часть спортивной жизни города.



Заместитель координатора Санкт-Петербургского регионального отделения ЛДПР, Евгений Ененков поднял вопрос о доступности хоккейных трансляций после обращений жителей. Совместно с коллегами он направил официальное предложение о возвращении бесплатного показа матчей.



Инициатива получила поддержку: со следующего года трансляции игр СКА планируют показывать на телеканале «Санкт-Петербург».



Евгений Ененков поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и вице-губернатора Бориса Пиотровского за оперативное рассмотрение обращения и принятое решение.



«СКА — неотъемлемая часть спортивной жизни Петербурга. Важно, чтобы у горожан сохранялась возможность бесплатно смотреть матчи любимой команды на городском телевидении. Это позволит большему числу болельщиков следить за игрой клуба и поддерживать петербургский хоккей», — отметил Евгений Ененков.