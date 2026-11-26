Петербургский СКА проиграл ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Армейцы дважды сокращали отставание, но сравнять счет не смогли.

Первый период прошел без голов. Во втором гости дважды поразили ворота Артемия Плешкова. Сначала «Локомотив» забил в большинстве после удаления Никиты Недопёкина, а затем увеличил преимущество после контратаки.

СКА удалось ответить только в третьем периоде. Оба гола армейцы забили в большинстве, каждый раз снимая вратаря и выпуская на лед дополнительного полевого игрока. Отличились Данил Аймурзин и его партнеры по команде.

В концовке петербуржцы пытались сравнять счет, вновь заменив голкипера на шестого полевого игрока, но спасти матч не смогли.