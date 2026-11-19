Станцию метро «Театральная» в Петербурге ориентировочно откроют к 2030 году. Об этом 19 ноября в ходе прямой линии сообщил губернатор Александр Беглов.

«Ориентируемся на 2030 год. Это планируемый срок строительства вестибюля станции „Театральная“», — отметил глава города.

Окончательные сроки открытия станции станут известны после утверждения проекта планировки территории и получения положительных заключений государственной экспертизы.

По словам Александра Беглова, выбор места для строительства вестибюля оказался непростой задачей. Специалистам пришлось учитывать плотность инженерных коммуникаций в историческом центре Петербурга, особенности окружающей застройки и организацию транспортного движения.

В частности, необходимо было найти решение, которое позволило бы избежать полного закрытия Театральной площади на три-четыре года.

Обсуждение различных вариантов размещения вестибюля заняло около двух лет. Теперь, как подчеркнул Александр Беглов, окончательное решение принято.