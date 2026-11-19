В Петербурге в 2027 году продолжат предоставлять дополнительные выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Об этом 19 ноября сообщил губернатор Александр Беглов в ходе ежегодной прямой линии с горожанами. С начала 2026 года этой мерой поддержки уже воспользовались более тысячи петербургских семей.

Региональная выплата предоставляется второй год в рамках национального проекта «Семья». Её размер составляет до 550 тыс. рублей. На получение средств могут рассчитывать семьи, в которых с января 2025 года родился третий или последующий ребёнок. Вместе с федеральной выплатой в размере 450 тыс. рублей многодетные петербуржцы могут получить до одного миллиона рублей на погашение ипотечного кредита.

«Мы видим, насколько эта мера поддержки востребована у петербургских семей. На этот год мы планировали выплаты в отношении 500 семей, но обращений оказалось значительно больше. В итоге выплату уже получили 1025 семей — в два раза больше, чем планировали. В 2027 году ипотечные выплаты продолжим. Рассчитываем, что получателей будет не меньше, чем в этом году», — отметил Александр Беглов.

Губернатор напомнил, что в рамках национального проекта «Семья» в Петербурге действуют сразу шесть мер поддержки. Помимо дополнительных ипотечных выплат, предусмотрена материальная помощь беременным студенткам, компенсация 50% стоимости обучения одного из детей из многодетной семьи, создание комнат матери и ребёнка в вузах.

Также в городе развивается услуга «Социальная няня» и работают пункты бесплатного проката вещей первой необходимости для детей в возрасте до двух лет.

Окончательный объём средств, которые направят на ипотечные выплаты многодетным семьям в 2027 году, станет известен после утверждения регионального и федерального бюджетов.

«Все эти направления мы должны финансировать в пределах утвержденного бюджета национального проекта. Поэтому в 2027 году ипотечные выплаты продолжим. Рассчитываем, что получателей будет не меньше, чем в этом году. А окончательный объем финансирования определим после утверждения регионального и федерального бюджетов», — добавил Александр Беглов.