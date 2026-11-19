В Петербурге расширение зоны платной парковки продолжается на фоне нерешённых проблем дорожной инфраструктуры. На заседании транспортной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга обсуждались бюджетные расходы на развитие транспортной системы города.



Заместитель координатора Санкт-Петербургского регионального отделения ЛДПР по идеологической работе Александр Устименко обратил внимание на дисбаланс в планировании. В проекте бюджета на 2027 год предусмотрено 245 млн рублей на проектирование расширения зоны платной парковки. При этом впервые за десять лет не заложено финансирование проектирования новых светофоров, хотя городу, по оценке профильной дирекции, требуется до 60 таких объектов ежегодно.



Отдельную обеспокоенность вызывает ситуация на намывных территориях Васильевского острова. Жилые комплексы заселяются, количество автомобилей растёт, однако транспортная инфраструктура не развивается необходимыми темпами.



На проспекте Крузенштерна светофоры установлены практически на каждом перекрёстке, но их работа остаётся предметом вопросов. Управление ими до сих пор осуществляет застройщик, а передача объектов городу неоднократно откладывалась.



Не решён и вопрос с открытием движения по Шкиперской развязке. Несмотря на получение разрешения на ввод построенного участка, для полноценного соединения с Наличной улицей необходимы дополнительные работы, запланированные на 2027 год.



Александр Устименко считает, что город должен обозначить конкретные сроки решения этих проблем: когда откроют движение через Шкиперский проток, когда светофоры на проспекте Крузенштерна перейдут под управление города и будет обеспечена их полноценная работа.



«Транспортная политика должна оцениваться не количеством платных парковочных мест, а тем, насколько удобно жителям передвигаться по городу. Если расширение парковочной зоны планируется на годы вперёд, такой же чёткий график необходим для строительства дорог и развития транспортной инфраструктуры», — подчеркнул Александр Устименко.