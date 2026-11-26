В Петербурге в 2026 году отремонтировали 50 километров дорог. Работы прошли в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего дорожники уложили более 1 млн квадратных метров нового асфальта.

В порядок привели улицы рядом со станциями метро «Горный институт», «Дунайская» и «Шушары». Также отремонтировали два участка Богатырского проспекта, рядом с которым находятся две школы и лицей.

Новый асфальт появился и на дорогах возле крупных больниц. Среди них — Большой Сампсониевский проспект и проспект Мечникова. Кроме того, обновили Петербургское и Петергофское шоссе, которые ведут к городским достопримечательностям.

Дорожники также отремонтировали подъезды к Пискаревскому мемориальному кладбищу, участки Парашютной улицы и Светлановского проспекта, ведущие к популярным паркам.

Работы прошли и на трассах, связывающих Петербург с пригородами. В частности, обновили два участка Волхонского шоссе и почти 4,5 километра Петрозаводского шоссе.